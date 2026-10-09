منتخب مصر مواليد 2009 يواصل تحضيراته استعدادًا لدورة الخليج

واصل منتخب مصر مواليد 2009، ومدربه حسين عبد اللطيف، تدريباته، في مركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة 25 لاعبًا؛ استعدادًا لكأس الخليج في قطر.

وشهد المران تواجد الرباعي: أحمد صفوت، وعزت عبد المعز، وأدهم حسيب، وزياد سعودي، عقب مشاركتهم مع الزمالك وبيراميدز في كأس عاصمة مصر، وكذلك انضمام براء محمود لاعب زد إلى المعسكر.

ومن المقرر أن يغادر المنتخب إلى قطر يوم 14 أكتوبر، للمشاركة في البطولة، التي تقام من 17 أكتوبر الحالي وحتى 4 نوفمبر المقبل، ويخوض منافسات الدور الأول، ضمن المجموعة الأولى، بجانب السعودية والعراق والكويت واليمن.