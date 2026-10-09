برشلونة يرفض انضمام حمزة عبد الكريم لمنتخب مصر في أمم إفريقيا للشباب

كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن نادي برشلونة لا ينوي السماح للمهاجم المصري حمزة عبد الكريم بالانضمام إلى منتخب مصر للشباب، للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها في غانا خلال فبراير 2027.

حمزة عبد الكريم

ويأتي موقف النادي الكتالوني في ظل رغبة برشلونة في استمرار اللاعب ضمن صفوفه، خاصة مع تطوره وحصوله على فرص للمشاركة مع الفريق الأول، بينما يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر موقفه من المشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

من جانبه، أكد أحمد رؤوف، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن مشاركة حمزة عبد الكريم في كأس أمم إفريقيا المقبلة تبدو مستبعدة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يأمل في الاستعانة به خلال بطولة كأس العالم للشباب.