طارق التايب يشيد بحمزة عبد الكريم: مهاجم مصر الأول ويحتاج للفرصة

أشاد الليبي طارق التايب، نجم الكرة الليبية السابق، بالمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات تؤهله ليكون أحد أبرز المهاجمين في الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال التايب إن حمزة عبد الكريم يمثل مستقبل هجوم منتخب مصر، مشددًا على أنه لا يرى ضرورة للانتظار حتى يصل اللاعب إلى سن 22 عامًا من أجل منحه فرصة المشاركة بشكل أساسي.

التايب: حمزة مهاجم مصر الأول

وأكد طارق التايب أن حمزة عبد الكريم يستحق الحصول على فرصة حقيقية، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك الثقة في قدراته، كما أنه جاهز من الناحية الفنية والذهنية للمشاركة أساسيًا.

وأضاف أن حمزة مهاجم قادم بقوة، ويحتاج فقط إلى الحصول على الفرصة الكاملة حتى يتمكن من تقديم أفضل ما لديه وإثبات قدراته داخل الملعب.

وتأتي إشادة التايب في ظل التطور اللافت الذي يعيشه حمزة عبد الكريم، الذي أصبح أحد أبرز المواهب المصرية الشابة في مركز المهاجم.

مسيرة واعدة مع برشلونة

ويبلغ حمزة عبد الكريم 18 عامًا، وبدأ مسيرته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل الانتقال إلى برشلونة في عام 2026. وقدم اللاعب مستويات لافتة مع فريق برشلونة تحت 19 عامًا، حيث سجل 6 أهداف خلال 9 مباريات في الدوري، وفقًا للبيانات الرسمية للنادي الإسباني.

كما لفت المهاجم المصري الأنظار خلال فترة إعداد برشلونة للموسم الحالي، بعدما سجل 4 أهداف في 5 مباريات ودية، ليصبح هداف الفريق في فترة الإعداد، وهو ما عزز فرصه في الحصول على دور أكبر مع الفريق الأول.

مستقبل هجوم منتخب مصر

وحظي حمزة بثقة الجهاز الفني لمنتخب مصر، حيث تم استدعاؤه للمشاركة مع الفراعنة في كأس العالم 2026، رغم صغر سنه، ليصبح أحد أصغر اللاعبين الذين ظهروا مع المنتخب المصري في البطولة.

ويرى التايب أن إمكانيات اللاعب تؤهله لتولي دور أكبر مع منتخب مصر خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن حصوله على فرصة المشاركة بشكل منتظم قد يكون العامل الأهم في تسريع عملية تطوره.

وبالنظر إلى مستواه الحالي، تبدو تصريحات التايب بمثابة رسالة واضحة بضرورة منح حمزة عبد الكريم الثقة والمساحة الكافية لإظهار قدراته، خاصة مع امتلاكه شخصية قوية وثقة كبيرة في إمكانياته.