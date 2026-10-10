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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل قمة الأحد.. من يتربع على عرش هدافي مباريات الأهلي والزمالك بالدوري؟

محمد شريف
محمد شريف
عمرو مصطفى

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، غدًا الأحد، إلى المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في لقاء يحمل دائمًا طابعًا خاصًا، ليس فقط بسبب الصراع على النقاط الثلاث، ولكن أيضًا لما تشهده مباريات القطبين من أرقام قياسية وذكريات تاريخية خالدة.

هدافي مباريات القمة 

وقبل انطلاق القمة الجديدة، تبرز قائمة الهدافين التاريخيين للمواجهات بين الفريقين في بطولة الدوري الممتاز، باعتبارها واحدة من أبرز الإحصائيات التي تكشف عن النجوم الذين نجحوا في ترك بصمتهم خلال مباريات القطبين عبر السنوات.

ووفقًا للإحصائية الواردة، يتقاسم ثلاثة من نجوم الأهلي السابقين صدارة قائمة هدافي مباريات القمة في الدوري الممتاز، وهم محمد عطية «توتو»، ومحمد أبو تريكة، ومحمد شريف، بعدما سجل كل منهم 7 أهداف في شباك الزمالك، ليحتفظ الثلاثي بمكانة مميزة في سجل المواجهات التاريخية بين الفريقين.

ويعكس وجود هذه الأسماء في صدارة القائمة اختلاف الأجيال التي شهدتها مباريات القمة، بداية من نجوم الكرة المصرية في الفترات السابقة، مرورًا بأحد أبرز صناع اللعب في تاريخ الأهلي، محمد أبو تريكة، وصولًا إلى محمد شريف، الذي تألق بقميص الفريق الأحمر خلال السنوات الأخيرة.

وتحظى هذه الأرقام بأهمية خاصة قبل كل مواجهة جديدة بين الأهلي والزمالك، في ظل سعي نجوم الفريقين إلى كتابة أسمائهم في سجلات التاريخ، سواء من خلال حسم نتيجة اللقاء أو تسجيل أهداف تبقى عالقة في أذهان الجماهير.

ومع اقتراب صافرة بداية قمة الأحد، يبقى السؤال مطروحًا: هل تشهد المواجهة ظهور اسم جديد في سباق الهدافين، أم يواصل نجوم الماضي الاحتفاظ بمكانتهم في ذاكرة واحدة من أكبر مباريات الكرة المصرية؟

محمد شريف محمد أبو تريكة الأهلي الدوري المصري الزمالك

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