«كاسونجو» يتوقع فوز الزمالك على الأهلي في القمة.. ويكشف موقفه من العودة للدوري المصري

كشف الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، عن توقعاته للمواجهة المرتقبة بين الأهلي والفريق الأبيض، والمقرّر إقامتها غدًا، كما تحدّث عن ذكرياته مع القلعة البيضاء، وموقفه من العودة إلى الملاعب المصرية خلال الفترة المقبلة.

كاسونجو يتوقع فوز الزمالك على الأهلي

وقال “كاسونجو”، في تصريحات خاصة لموقع “القاهرة 24”، إنه يتوقع فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، مؤكدًا استمرار ارتباطه بالنادي الأبيض رغم رحيله عن صفوف الفريق، ومشددًا على أنه أصبح من أكبر مشجعي الزمالك في الوقت الحالي.

وأوضح المهاجم الكونغولي أن علاقته بالزمالك لم تنتهِ بمغادرة الفريق، إذ لا يزال يحتفظ بمشاعر خاصة تجاه النادي، ويتمنى له تحقيق الانتصارات وحصد البطولات خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي تصريحات “كاسونجو” قبل المواجهة المرتقبة بين القطبين، التي تحظى باهتمام جماهيري كبير، في ظل المنافسة التاريخية بين الأهلي والزمالك وصعوبة التكهن بنتيجة مباريات القمة.

نهائي القرن أبرز لحظات الندم في مسيرته

وتطرق لاعب الزمالك السابق إلى ذكرياته مع نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي جمع الأهلي والزمالك، والمعروف إعلاميًا باسم نهائي القرن، مؤكدًا أن خسارة هذه المباراة تمثل واحدة من أكبر لحظات الندم في مسيرته الكروية.

وأوضح كاسونجو أنه كان يطمح بشدة إلى التتويج بالبطولة القارية، خاصة أن الفريق بأكمله كان يحتاج إلى تحقيق هذا الإنجاز، لكنه أشار إلى أن كرة القدم تحمل حسابات مختلفة، وأن فريقه لم يتمكن من تحقيق الفوز في النهاية.

موقف كاسونجو من العودة إلى الدوري المصري

وعن إمكانية العودة إلى الملاعب المصرية، أكد المهاجم الكونغولي ترحيبه بخوض تجربة جديدة في الدوري المصري، حال تلقيه عرضًا مناسبًا، لكنه استبعد ارتداء قميص الزمالك مرة أخرى.

وكشف كاسونجو أنه أبلغ مسؤولي النادي الأبيض بالفعل بعدم رغبته في العودة إلى صفوف الفريق، موضحًا أن موقفه من اللعب للزمالك مجددًا يختلف عن حبه للنادي، الذي سيظل مشجعًا له خلال الفترة المقبلة.

واختتم مهاجم الزمالك السابق حديثه بالتأكيد على أن عقليته داخل الملعب تعتمد على البحث عن تسجيل الأهداف أمام أي منافس، باعتباره مهاجمًا صريحًا، مشيرًا إلى أن هذه العقلية تساعده على التركيز في مهمته الهجومية دون النظر إلى هوية الفريق الذي يواجهه.