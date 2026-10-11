قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل قيام الليل يكون كل يوم؟.. اغتنم جوائزه الربانية ولا تفوّته
كيفين جونسون: الأهلي يمتلك عقلية الفوز.. ومباريات «القمة» لا تخضع للتوقعات
سفارة السعودية لدى الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى طلب مساعدتها.. تفاصيل
تصل للحبس سنتين .. تفاصيل عقوبة الأفعال الخادشة للحياء العام في قانون العقوبات
الكعب العالي أم الأحذية المسطحة؟ .. طبيب عظام يوضح الأفضل لصحة الركبتين
«كاسونجو» يتوقع فوز الزمالك على الأهلي في القمة.. ويكشف موقفه من العودة للدوري المصري
هل خلافات واشنطن وطهران تعرقل إنهاء الحرب؟.. خبير شئون إيرانية يوضح
تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم
وزير الكهرباء يزف بشرى سارة للمواطنين: مصر تستهدف رفع قدرات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين
بـ 20 دعاءً قبل النوم تغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر.. اغتنمها
تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج
اللي عشته يصعب تخيله .. تصريحات مثيرة من كولر عن الأهلي ورحلاته الإفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«كاسونجو» يتوقع فوز الزمالك على الأهلي في القمة.. ويكشف موقفه من العودة للدوري المصري

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
رباب الهواري

كشف الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك السابق، عن توقعاته للمواجهة المرتقبة بين الأهلي والفريق الأبيض، والمقرّر إقامتها غدًا، كما تحدّث عن ذكرياته مع القلعة البيضاء، وموقفه من العودة إلى الملاعب المصرية خلال الفترة المقبلة.

كاسونجو يتوقع فوز الزمالك على الأهلي

وقال “كاسونجو”، في تصريحات خاصة لموقع “القاهرة 24”، إنه يتوقع فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، مؤكدًا استمرار ارتباطه بالنادي الأبيض رغم رحيله عن صفوف الفريق، ومشددًا على أنه أصبح من أكبر مشجعي الزمالك في الوقت الحالي.

وأوضح المهاجم الكونغولي أن علاقته بالزمالك لم تنتهِ بمغادرة الفريق، إذ لا يزال يحتفظ بمشاعر خاصة تجاه النادي، ويتمنى له تحقيق الانتصارات وحصد البطولات خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي تصريحات “كاسونجو” قبل المواجهة المرتقبة بين القطبين، التي تحظى باهتمام جماهيري كبير، في ظل المنافسة التاريخية بين الأهلي والزمالك وصعوبة التكهن بنتيجة مباريات القمة.

نهائي القرن أبرز لحظات الندم في مسيرته

وتطرق لاعب الزمالك السابق إلى ذكرياته مع نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي جمع الأهلي والزمالك، والمعروف إعلاميًا باسم نهائي القرن، مؤكدًا أن خسارة هذه المباراة تمثل واحدة من أكبر لحظات الندم في مسيرته الكروية.

وأوضح كاسونجو أنه كان يطمح بشدة إلى التتويج بالبطولة القارية، خاصة أن الفريق بأكمله كان يحتاج إلى تحقيق هذا الإنجاز، لكنه أشار إلى أن كرة القدم تحمل حسابات مختلفة، وأن فريقه لم يتمكن من تحقيق الفوز في النهاية.

موقف كاسونجو من العودة إلى الدوري المصري

وعن إمكانية العودة إلى الملاعب المصرية، أكد المهاجم الكونغولي ترحيبه بخوض تجربة جديدة في الدوري المصري، حال تلقيه عرضًا مناسبًا، لكنه استبعد ارتداء قميص الزمالك مرة أخرى.

وكشف كاسونجو أنه أبلغ مسؤولي النادي الأبيض بالفعل بعدم رغبته في العودة إلى صفوف الفريق، موضحًا أن موقفه من اللعب للزمالك مجددًا يختلف عن حبه للنادي، الذي سيظل مشجعًا له خلال الفترة المقبلة.

واختتم مهاجم الزمالك السابق حديثه بالتأكيد على أن عقليته داخل الملعب تعتمد على البحث عن تسجيل الأهداف أمام أي منافس، باعتباره مهاجمًا صريحًا، مشيرًا إلى أن هذه العقلية تساعده على التركيز في مهمته الهجومية دون النظر إلى هوية الفريق الذي يواجهه.

الاهلي الزمالك اخبار الرياضة دورى أورا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 هذا الموعد

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

مرتبات شهر أكتوبر

قرار حكومي بشأن مرتبات شهر أكتوبر.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

تحذير من السيول والأمطار الرعدية.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات

محمد سامي ومي

سيارة فارهة وبوكيه ورد.. لامبورجيني هدية محمد سامي لـ مي عمر في عيد ميلادها

انقطاع الكهرباء في الكويت

انقطاع الكهرباء في الكويت.. 5 مغذيات بمحطة السالمية خارج الخدمة

أرشيفية

استشهاد مضيفة طيران مصرية في هجوم مطار الرياض

ترشيحاتنا

ايكار 03T موديل 2026

سعر ومواصفات ايكار 03T موديل 2026 في السوق السعودية

فولكس فاجن ID. Tiguan

فولكس فاجن تكشف عن ID. تيجوان الكهربائية.. بديلة ID.4

هوندا سيفيك

هوندا سيفيك الهجينة 2027 بفتيس وهمي

بالصور

في عيد ميلاده الـ65.. من «نور العين» إلى «حبيتك».. كيف جدّد عمرو دياب نفسه عبر الأجيال؟

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

بإطلالة شبابية عصرية.. أيسل رمزي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ايسل رمزي
ايسل رمزي
ايسل رمزي

أتليتيكو مدريد ينجو من فخ ألافيس بصعوبة

أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد

الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة يوميًا كفيلة بإصابتك بأمراض خطيرة.. أبرزها السرطان والسكري

الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد