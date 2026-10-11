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قبل القمة 133.. معتمد جمال يحذر الزمالك من تكرار الثلاثية وعموتة يحدد مفاتيح الفوز للأهلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل القمة 133.. معتمد جمال يحذر الزمالك من تكرار الثلاثية وعموتة يحدد مفاتيح الفوز للأهلي

معتمد جمال
معتمد جمال
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف الإعلامي هاني حتحوت،  تفاصيل استعدادات معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، والحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، لمواجهة القمة المرتقبة بين الفريقين، والمقرر إقامتها غدًا الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

معتمد جمال يحذر لاعبي الزمالك من تكرار سيناريو الثلاثية

وقال هاني حتحوت عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إن معتمد جمال يدرك أهمية مواجهة الأهلي، خاصة أنها تمثل القمة الأولى في مسيرته التدريبية، بعدما خسر الزمالك أمام غريمه التقليدي بثلاثية نظيفة في مواجهة الموسم الماضي، في مباراة شهدت تراجعًا في تركيز الفريق خلال دقائق قليلة.

وأوضح أن جماهير الزمالك تعاملت مع الخسارة السابقة بدعم الفريق والجهاز الفني، ورفعت شعار المنافسة على الدوري، وهو ما يمثل مسؤولية كبيرة بالنسبة لمعتمد جمال، الذي يسعى إلى تحقيق الفوز على الأهلي وكتابة تاريخ جديد مع الفريق الأبيض.

وأضاف أن المدير الفني للزمالك تحدث مع لاعبيه قبل انتقال الفريق من معسكره بالعاصمة الجديدة إلى فندق الإقامة، مؤكدًا ضرورة التركيز الشديد وتجنب الأخطاء التي تسببت في خسارة مواجهة الموسم الماضي بنتيجة 3-0.

وأشار حتحوت إلى أن معتمد جمال شدد على أهمية التركيز في الدقائق الأولى، باعتباره عاملًا أساسيًا في الحفاظ على توازن الفريق وتنفيذ الخطة المطلوبة، كما وضع تصورًا لتجنب فقدان اللاعبين تركيزهم مبكرًا خلال اللقاء.

وتابع أن المدير الفني حرص على تحفيز لاعبيه، مؤكدًا لهم ضرورة خوض المباراة باعتبارهم أبطال الدوري، وليسوا مجرد فريق ينافس على اللقب، مطالبًا إياهم بالثقة في قدراتهم والقتال طوال الـ90 دقيقة، مع الحفاظ على قوة الأداء من البداية وحتى النهاية.

ولفت إلى أن معتمد جمال يسعى لاستثمار النتائج التي حققها الزمالك في بداية الموسم، بعدما جمع 13 نقطة، من أجل مواصلة تقديم أداء قوي في مواجهة الأهلي، رغم غيابه عن قيادة الفريق في مباراة كأس العاصمة التي تولى خلالها إبراهيم صلاح المسؤولية الفنية.

عموتة يركز على التفاصيل الصغيرة لحسم القمة

وعلى الجانب الآخر، أكد هاني حتحوت أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، يولي اهتمامًا كبيرًا بمواجهة الزمالك، في ظل إدراكه لأهمية المباراة وتأثير نتيجتها على علاقته بجماهير القلعة الحمراء، خاصة إذا نجح في تحقيق الفوز بأداء مقنع.

وأوضح أن الأهلي قدم نتائج جيدة منذ بداية الموسم، ولم يفقد سوى نقطتين بالتعادل أمام المقاولون العرب، لكن مواجهة القمة تمثل اختبارًا مختلفًا، رغم أنها تأتي في مرحلة مبكرة من عمر المسابقة.

وأضاف أن عموتة تحدث مع لاعبي الأهلي خلال الساعات الأخيرة قبل المباراة، مشددًا على أن التفاصيل الصغيرة هي التي تحسم المواجهات الكبرى، سواء فيما يتعلق بالضغط على المنافس، أو سرعة الأداء، أو التحرك الجماعي كوحدة واحدة داخل الملعب.

وأشار حتحوت إلى أن المدير الفني طالب لاعبيه بفرض شخصيتهم منذ الدقائق الأولى، وإرسال رسالة واضحة للمنافس بأن الفريق يدخل المباراة بهدف تحقيق الفوز، مع ضرورة التحلي بالتركيز والروح القتالية طوال اللقاء.

واختتم هاني حتحوت حديثه بالإشارة إلى أن عموتة، إلى جانب وائل جمعة وسيد عبد الحفيظ، يحرصون على إبعاد اللاعبين عن الانشغال بما يدور عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة التي تسبق مواجهة القمة رقم 133 في تاريخ الدوري المصري الممتاز.

الإعلامي هاني حتحوت المدير الفني لنادي الزمالك والحسين عموتة الزمالك الحسين عموتة المدير الفني للنادي الأهلي منافسات الدوري المصري الممتاز

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