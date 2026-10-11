قبل «القمة» .. توفيق محمد لاعب الأهلي يُرزق بمولودة جديدة ويستقر على اسم «نيللي»

رُزق توفيق محمد، لاعب النادي الأهلي، بمولودة جديدة أطلق عليها اسم «نيللي»، في خبر سعيد للاعب قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك، في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين وأبرز أحداث المواجهة.