ناقد رياضي يكشف خبرًا سارًا للأهلي قبل «القمة»

كشف الناقد الرياضي عصام شلتوت، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، عن موقف محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، من المشاركة في مواجهة الزمالك المرتقبة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكد عصام شلتوت أن أفشة جاهز للمشاركة في لقاء القمة أمام الزمالك، بعد التأكد من سلامته، عقب معاناته من آلام في عضلة السمانة.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين واستعراض أبرز أحداث المواجهة.