قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي يكشف خبرًا سارًا للأهلي قبل «القمة»
لودوجوريتس: رحيل حسام عبد المجيد في يناير «مستحيل»
وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء
5 خرافات شائعة عن التهاب المفاصل .. طبيب يوضح حقيقة المرض
ترامب: الهجمات ضد المملكة «فظيعة».. والسعوديون قادرون على الدفاع عن بلادهم
وزير الخارجية الأمريكي: نتضامن مع السعودية وشعبها ونعرب عن خالص تعازينا للضحايا وأسرهم
«زيلينسكي لا يريد التوصّل لاتفاق» .. ترامب: يجب إجراء انتخابات رئاسية بأوكرانيا في أسرع وقت
شريط سينمائي و«القاضية».. سيف زاهر يكشف تفاصيل «تيفو الأهلي» أمام الزمالك
صحفي إسباني: حمزة عبد الكريم «جوهرة كبيرة» ويحتاج للصبر مع برشلونة
تفاصيل حبس صانعة محتوى بالتجمع بتهمة نشر فيديوهات رقص خادشة للحياء
أحمد جلال يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك.. و«شوبير» يحرس المرمى
علامات في سلوك طفلك قد تكشف تعرّضه للتنمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يكشف ملامح دفاع الأهلي أمام الزمالك في «القمة» المرتقبة الليلة

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، عن ملامح خط دفاع الأهلي في مواجهة الزمالك المرتقبة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن نقلًا عن مصدر: «الحسين عموتة استقر على الدفع بياسين مرعي في القمة، بينما يفاضل بين هادي رياض وأشرف داري للدفع بأحدهما في تشكيل لقاء القمة».

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين وأبرز أحداث المواجهة.

أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق الأهلي الزمالك الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 هذا الموعد

مرتبات شهر أكتوبر

قرار حكومي بشأن مرتبات شهر أكتوبر.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

تحذير من السيول والأمطار الرعدية.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

أرشيفية

استشهاد مضيفة طيران مصرية في هجوم مطار الرياض

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 57 مليارًا

احلام وزوجها

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

ترشيحاتنا

ايكار 03T موديل 2026

سعر ومواصفات ايكار 03T موديل 2026 في السوق السعودية

فولكس فاجن ID. Tiguan

فولكس فاجن تكشف عن ID. تيجوان الكهربائية.. بديلة ID.4

هوندا سيفيك

هوندا سيفيك الهجينة 2027 بفتيس وهمي

بالصور

في عيد ميلاده الـ65.. من «نور العين» إلى «حبيتك».. كيف جدّد عمرو دياب نفسه عبر الأجيال؟

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

بإطلالة شبابية عصرية.. أيسل رمزي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ايسل رمزي
ايسل رمزي
ايسل رمزي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد