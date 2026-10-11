أحمد حسن يكشف ملامح دفاع الأهلي أمام الزمالك في «القمة» المرتقبة الليلة

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، عن ملامح خط دفاع الأهلي في مواجهة الزمالك المرتقبة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن نقلًا عن مصدر: «الحسين عموتة استقر على الدفع بياسين مرعي في القمة، بينما يفاضل بين هادي رياض وأشرف داري للدفع بأحدهما في تشكيل لقاء القمة».

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين وأبرز أحداث المواجهة.