جيرالدو: حزين على رحيل تريزيجيه.. وأتوقع فوز الأهلي في «القمة»

أكد جيرالدو، لاعب الأهلي السابق، ثقته في قدرة الفريق الأحمر على تحقيق الفوز أمام الزمالك في مباراة القمة المرتقبة، مشيرًا إلى أن المواجهة ستكون ممتعة ومثيرة، خاصة في ظل القيمة الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان.

وقال جيرالدو، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إنه يتوقع فوز الأهلي، مرشحًا أحمد سيد زيزو لتسجيل هدف، واصفًا إياه باللاعب الاستثنائي.

وأضاف لاعب الأهلي السابق أنه حزن لرحيل محمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا إعجابه بإمكاناته، كما وجه التحية لجماهير الأهلي، مشيدًا بمساندتها المستمرة للفريق طوال المباريات.