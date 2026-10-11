اللي عشته يصعب تخيله .. تصريحات مثيرة من كولر عن الأهلي ورحلاته الإفريقية

تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن بعض المواقف التي عاشها خلال تجربته مع الفريق الأحمر، مشيرًا إلى صعوبة بعض الرحلات الإفريقية والظروف التي واجهها الفريق، إلى جانب اختلاف تعامل الجماهير معه في أوقات الهزائم والانتصارات.

وقال كولر، خلال تصريحات لصحيفة «نويه تسوريشر تسايتونج» السويسرية، إن بعض المواقف التي عاشها مع الأهلي يصعب تصور حدوثها في أندية أوروبية كبرى مثل بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

وأضاف: «هناك بعض الرحلات إلى إفريقيا استغرقت 14 ساعة، وأحيانًا يضطر اللاعبون إلى النوم على أرضية الطائرة دون تذمر».

وتطرق المدير الفني السويسري إلى تعامل الجماهير معه خلال فترات تراجع النتائج، موضحًا أنه لم يكن قادرًا على الخروج إلى الشوارع عقب هزائم الأهلي، بينما تتغير الأوضاع تمامًا مع تحقيق الانتصارات.

وأشار كولر إلى أن الجماهير كانت ترغب في التقاط الصور التذكارية معه عندما تسير النتائج بصورة إيجابية، في إشارة إلى التباين في ردود الفعل بين فترات الفوز والخسارة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر، لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة، في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل قناة «أون سبورت» مباراة القمة، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة المصرية، لتحليل استعدادات الفريقين وأبرز الجوانب الفنية وأحداث المواجهة.