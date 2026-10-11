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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كيف يظهر الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري؟

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد إسلام علي، المحلل الرياضي، أن الزمالك سيعتمد على طريقة لعب 4-2-3-1 أمام الأهلي في مباراة القمة بالدوري، مشيرًا إلى أن الفريق يركز على استغلال التحولات الهجومية، في ظل تحركات شيكو بانزا داخل عمق الملعب.

قال إسلام علي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن الزمالك يعتمد على التحولات في بناء هجماته، موضحًا أن وجود شيكو بانزا في عمق الملعب يؤثر على شكل التحركات الهجومية للفريق، وطريقة استغلال المساحات أمام المنافسين.

وأضاف المحلل الرياضي أن هناك انتقادات من جانب جماهير الزمالك لأداء عدي الدباغ عندما يشارك في مركز الجناح، لافتًا إلى أن اللاعب يمتلك إمكانات تظهر بصورة أفضل عندما يتحرك في مركز مختلف.

أوضح إسلام علي أن عدي الدباغ يقدم مستويات مميزة عندما يلعب خلف المهاجم، حيث يستطيع التحرك بحرية أكبر وصناعة الخطورة، قبل التقدم نحو عمق الملعب واستغلال المساحات المتاحة أمامه.

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