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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد رضوان: «عموتة» لا يزال يستكشف لاعبي الأهلي.. وكنت أتمنى استمرار رامي ربيعة

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

تحدث أحمد رضوان، لاعب الأهلي السابق، عن استعدادات الفريق للمواجهة المرتقبة تحت قيادة المدير الفني الحسين عموتة، مشيرًا إلى أن المدرب لا يزال في مرحلة التعرف على إمكانات اللاعبين والوقوف على قدراتهم الفنية.

قال أحمد رضوان، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن الحسين عموتة ما زال يستكشف لاعبي الأهلي، في محاولة للتعرف على العناصر المتاحة داخل الفريق وتحديد أفضل طريقة للاستفادة من إمكاناتهم خلال الفترة المقبلة.

أضاف لاعب الأهلي السابق أنه كان يتمنى استمرار رامي ربيعة ضمن صفوف الفريق، مؤكدًا أن اللاعب كان يمثل عنصرًا مهمًا، وأن رحيله يجعله يتمنى وجوده مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

أشار رضوان إلى أن الأهلي يمتلك قوة هجومية كبيرة، في ظل ما لديه من عناصر قادرة على صناعة الفارق أمام المنافسين، وهو ما يمنح الفريق خيارات متعددة على المستوى الهجومي.

اختتم أحمد رضوان حديثه بالتأكيد على أهمية استغلال الإمكانات الهجومية للفريق بالشكل الأمثل، بالتزامن مع سعي الجهاز الفني إلى الوصول للتشكيل والطريقة الأنسب لتحقيق النتائج المطلوبة.

الاهلي الزمالك عموته اخبار الرياضة

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