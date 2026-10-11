قبل القمة «133».. «جيرالدو» يتوقع فوز الأهلي ويكشف مفاجأة عن زيزو

توقع جيرالدو، نجم الأهلي السابق، فوز الفريق الأحمر على الزمالك في مباراة القمة المرتقبة، مشيدًا بقدرات أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، ومؤكدًا أنه لاعب استثنائي وقادر على التسجيل خلال المواجهة.



وقال «جيرالدو»، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه يتوقع انتصار الأهلي على الزمالك، مشيرًا إلى ثقته في قدرة الفريق الأحمر على حسم المواجهة، كما رجّح تسجيل زيزو هدفًا في المباراة، في ظل الإمكانيات الفنية التي يمتلكها اللاعب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر، لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، في مواجهة تحظى باهتمام جماهيري كبير، في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل شبكة قنوات «أون سبورت» مباراة القمة، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة المصرية، لتحليل أداء الفريقين وأبرز أحداث المواجهة.

موقف الزمالك في جدول الترتيب

ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، بعدما حقق الفوز في أربع مواجهات وتعادل في مباراة واحدة دون تلقي أي هزيمة.

وسجل لاعبو الزمالك ثمانية أهداف، بينما استقبلت شباكه هدفًا واحدًا فقط، ليقدم الفريق نتائج قوية على المستوى الدفاعي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.