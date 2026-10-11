كيفين جونسون: الأهلي يمتلك عقلية الفوز.. ومباريات «القمة» لا تخضع للتوقعات

علق كيفين جونسون، المدرب المساعد السابق للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في النادي الأهلي، علي المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن مباريات القمة لا تخضع للتوقعات المسبقة، في ظل طبيعتها الخاصة وقدرة الفريقين على التعامل مع الضغوط.

وقال كيفين جونسون إن الأهلي يمتلك دائمًا عقلية الفوز، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم التقليل من قدرة لاعبي الزمالك على التعامل مع مثل هذه المواجهات الكبرى.

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين ورغبة كل منهما في تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة في مشوار الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة، في ظل تساوي الفريقين في رصيد النقاط قبل اللقاء، ما يزيد من حدة المنافسة بينهما في صراع المراكز الأولى بجدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل شبكة قنوات «أون سبورت» مباراة القمة، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، بمشاركة مجموعة من نجوم وخبراء الكرة المصرية، لتحليل الجوانب الفنية والخططية وأبرز أحداث المباراة.

موقف الزمالك في جدول ترتيب الدوري

ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، بعدما حقق الفوز في أربع مواجهات وتعادل في مباراة واحدة، دون تلقي أي هزيمة.

وسجل لاعبو الزمالك ثمانية أهداف خلال المباريات الخمس، بينما استقبلت شباك الفريق هدفًا واحدًا فقط، ليقدم الفريق نتائج دفاعية قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.