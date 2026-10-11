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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شريط سينمائي و«القاضية».. سيف زاهر يكشف تفاصيل «تيفو الأهلي» أمام الزمالك

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف الإعلامي سيف زاهر عن استعدادات الأهلي والزمالك للمواجهة المرتقبة بينهما، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مكافآت استثنائية للاعبي الزمالك

وقال سيف زاهر إن لاعبي الزمالك ينتظرون مكافآت استثنائية في حالة الفوز على الأهلي، رغم الأزمة المالية التي يمر بها النادي، موضحًا أن رجال أعمال بالتنسيق مع إدارة الزمالك جهزوا المكافآت لتحفيز اللاعبين على حسم القمة.

وأضاف أن المباراة تمثل بطولة خاصة في حد ذاتها، وأن الفوز بها سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة خلال مشواره في الموسم الحالي.

سيف زاهر يكشف تفاصيل تيفو الأهلي

وتحدث سيف زاهر عن استعدادات جماهير الأهلي للمباراة، مشيرًا إلى أن الجماهير لا تستعد لدخلة واحدة فقط، بل تجهز دخلتين، إحداهما ستكون على هيئة شريط سينمائي يستعرض أبرز اللحظات السعيدة في تاريخ النادي.

وأوضح أن التيفو سيتضمن لحظات وأهدافًا لا تُنسى، إلى جانب الكؤوس والبطولات، مع الإشارة إلى «القاضية»، في إطار استعراض أبرز محطات الأهلي وإنجازاته.

سيف زاهر: جمهور الزمالك ينتظر الفوز

وعن جماهير الزمالك، أكد سيف زاهر أن مشجعي الفريق يتطلعون إلى تحقيق الفوز على الأهلي، مشيرًا إلى أن الانتصار وحده هو ما سيرضي طموحاتهم في مواجهة القمة.

وقال إن حضور جماهير الزمالك، وخاصة مجموعة «التالتة يمين»، يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، مضيفًا أن الأزمات التي يمر بها النادي لا تمنع الجماهير من مساندة الفريق والثقة في قدرته على المنافسة.

وأشار سيف زاهر إلى أن جماهير الزمالك تستحق التمسك بالأمل، بعدما توج الفريق بلقب الدوري في ظل الظروف الصعبة التي مر بها النادي، مؤكدًا أن مواجهة الأهلي تمثل فرصة مهمة للفريق وجماهيره.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

وتنقل قناة «أون سبورت» المباراة، مع استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين وأبرز أحداث المواجهة.

الإعلامي سيف زاهر الأهلي الزمالك استاد القاهرة الدولي بطولة الدوري المصري الممتاز

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