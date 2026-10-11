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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم تعافيه من الإصابة.. أحمد حسن يكشف سبب استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة «القمة»

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»،
أن ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، تعافى طبيًا من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية، لكن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، فضّل استبعاده من مواجهة الزمالك، لعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية بعد غيابه لفترة طويلة.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة المصرية، لتحليل أداء الفريقين واستعراض أبرز أحداث المواجهة.

أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق ياسر إبراهيم أون سبورت مباراة الأهلي والزمالك

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