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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والزمالك بحضور جماهيري كبير

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
محمد البدوي

كشف اللواء شريف طلعت، رئيس قطاع النشاط الرياضي بالمجموعة الأفريقية، تفاصيل الاستعدادات الخاصة بتأمين مباراة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، مؤكدًا أن التجهيزات بدأت قبل المباراة بأسبوعين لضمان خروج اللقاء بالشكل التنظيمي المطلوب.

 تنظيم دخول الجماهير وتحديد المسارات المخصصة

وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الاستعدادات تشمل تنظيم دخول الجماهير وتحديد المسارات المخصصة لمشجعي الفريقين، إلى جانب تجهيز إجراءات التأمين داخل الاستاد وخارجه.

 20 ألف مشجع لكل فريق

وأشار إلى أن إجمالي الحضور الجماهيري المعلن يبلغ 40 ألف مشجع، بواقع 20 ألف مشجع لكل فريق، مع تخصيص أبواب ومداخل وفقًا للدرجات والمقصورات والتذاكر المخصصة لكل فئة.

تغطية الاستاد بالكاميرات

وأكد أن هناك تنسيقًا مع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية، للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة خلال المباراة، مشيرًا إلى تغطية الاستاد بالكاميرات لمتابعة الأوضاع داخل المنشأة الرياضية ومحيطها.

إقامة المباراة في أجواء آمنة

وفي هذا السياق، دعا الإعلامي أحمد موسى الجماهير إلى التحلي بالروح الرياضية، والالتزام بالتعليمات المنظمة للدخول والتشجيع، بما يضمن إقامة المباراة في أجواء آمنة ومناسبة.

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