شريف طلعت: فتح أبواب استاد مباراة الأهلي والزمالك قبل اللقاء بـ5 ساعات

أكد اللواء شريف طلعت، رئيس قطاع النشاط الرياضي بالمجموعة الأفريقية، أن الاستعدادات التنظيمية لمباراة الأهلي والزمالك تتضمن فتح أبواب الاستاد قبل انطلاق اللقاء بخمس ساعات، لإتاحة الوقت الكافي أمام الجماهير للدخول والوصول إلى أماكنها بسهولة.

الموعد المحدد لفتح الأبواب

وأوضح طلعت، خلال حديثه ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن المباراة مقرر إقامتها في الثامنة مساءً، وأن الموعد المحدد لفتح الأبواب هو الثالثة عصرًا، مع إمكانية مراجعة التوقيت بالتنسيق مع الجهات المعنية إذا استدعت الظروف ذلك.

وقال: «المباراة الساعة 8 بإذن الله، وموعد فتح الأبواب هيبقى الساعة 3، قبل موعد المباراة بخمس ساعات»، موضحًا أن الهدف هو منح الجماهير وقتًا كافيًا لتجاوز إجراءات التفتيش والوصول إلى المدرجات دون تكدس.

تخصيص بوابات ومسارات لجماهير كل فريق

وأضاف أن التنظيم يشمل تخصيص بوابات ومسارات لجماهير كل فريق، بما يساعد على الفصل بين مسارات الدخول وتيسير حركة المشجعين داخل محيط الاستاد.

الالتزام بالتعليمات المنظمة للدخول

وأشار إلى أن الجماهير مطالبة بالالتزام بالتعليمات المنظمة للدخول، وتجنب اصطحاب الأدوات المحظورة، بما يضمن سلامة الحاضرين ويساعد على خروج المباراة بصورة جيدة.

التنسيق مع الجهات الأمنية والتنظيمية

وأكد طلعت أن التنسيق مع الجهات الأمنية والتنظيمية مستمر لضمان التعامل مع حركة الجماهير بكفاءة، وتوفير الأجواء المناسبة لمتابعة مباراة القمة.