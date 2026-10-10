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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى قبل قمة الأهلي والزمالك: عايزين ماتش حلو وروح رياضية بين الجماهير واللعيبة

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

طالب الإعلامي أحمد موسى جماهير الأهلي والزمالك بالتحلي بالروح الرياضية خلال مباراة القمة المرتقبة بين الفريقين، مؤكدًا أهمية خروج اللقاء بصورة مشرفة تعكس قيمة الكرة المصرية وحجم جماهيرية الناديين.

مبارة الأهلي والزمالك

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة “صدى البلد”: «أتمنى والله بكرة إن إحنا نشوف كورة، نشوف كورة ونشوف ماتش حلو، ونشوف روح رياضية بين الجماهير وبين اللعيبة، لأنه في الآخر دي قمة النشاط، قمة الكرة، الديربي الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي».

وأضاف موسى: «أرجوكم لو سمحتوا بكره ورونا ماتش حلو، ماتش حلو، وعايزين روح رياضية بين الجماهير وبين اللعيبة، عايزين زي ما نشوف كده في الماتشات الحلوة في العالم كله، روح رياضية».

مفيش حاجة تضايق

وتابع مازحًا بشأن نتيجة المباراة: «في الآخر تتعادلوا أو تفوزوا أو الأهلي بكرة يفوز، مفيش أي مشكلة، مفيش حاجة تضايق يعني»، قبل أن يضيف: «إحنا بكره كعبنا عالي، وأنا بقولهم دلوقتي كعبنا عالي بكره على الزمالك».

وأكد موسى أن مباريات القمة يجب أن تكون مناسبة للاستمتاع بكرة القدم والتشجيع الإيجابي، بعيدًا عن التعصب أو أي تصرفات قد تفسد الأجواء الرياضية بين جماهير الناديين.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الأهلي والزمالك مباراة القمة مباريات القمة

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