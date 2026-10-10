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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الولايات المتحدة وأوروبا تتحركان لمواجهة شبكات الإخوان.. والتعاون الدولي ضرورة

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أهمية التحركات الأمريكية والأوروبية المتعلقة بمواجهة جماعة الإخوان وشبكاتها، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الجانبين قد يفتح المجال أمام إجراءات أكثر تشددًا بشأن التمويل والأنشطة العابرة للحدود.

تعزيز الإجراءات ضد فروع الجماعة

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الولايات المتحدة رحبت بالتحرك الأوروبي، قائلًا إن واشنطن تتجه إلى تعزيز الإجراءات ضد فروع الجماعة، في إطار التعاون مع الشركاء الأوروبيين لمكافحة الإرهاب.

وأضاف موسى أن «أمريكا دلوقتي بتتكلم» عن مواجهة فروع الجماعة، معتبرًا أن تزامن التحركات الأمريكية والأوروبية يضع الملف أمام مرحلة جديدة من التدقيق في أنشطة التنظيم وشبكاته.

وأشار إلى أن مواجهة الإرهاب، تتطلب تعاونًا بين الدول، وتبادلًا للمعلومات، وفحصًا لمصادر التمويل، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي أفراد أو كيانات تثبت مخالفتها للقانون.

مراجعة الأنشطة التنظيمية والمالية

وشدد موسى على أهمية أن تشمل التحركات المقبلة مراجعة الأنشطة التنظيمية والمالية، وعدم الاكتفاء بالتصريحات السياسية، لافتًا إلى أن التنسيق الدولي يمكن أن يساعد في التعامل مع الشبكات التي تنشط في أكثر من دولة.

في السياق نفسه، شهدت الولايات المتحدة خلال عام 2026 إجراءات تتعلق بفروع محددة لجماعة الإخوان في عدد من الدول، فيما دعا قرار البرلمان الأوروبي إلى تقييم مدى استيفاء أفراد وكيانات مرتبطة بالجماعة للمعايير القانونية للإدراج على قوائم الإرهاب. 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الإخوان جماعة الإخوان

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