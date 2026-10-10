أحمد موسى يحذر من استغلال شعارات حقوق الإنسان في تمويل أنشطة مخالفة للقانون

دعا الإعلامي أحمد موسى إلى تشديد الرقابة على مصادر تمويل المنظمات والجمعيات التي يشتبه في ارتباطها بشبكات سياسية أو تنظيمية، مشددًا على ضرورة التحقق من أوجه إنفاق الأموال ومدى التزام الجهات المستفيدة بالقوانين.

شعارات حقوق الإنسان

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن بعض الجهات تستغل شعارات حقوق الإنسان للدفاع عن جماعة الإخوان أو تقديم الدعم لها، قائلًا إن هذه المسألة تحتاج إلى فحص ومراجعة.

وأضاف موسى: «بيستخدموا ما يسموه حقوق الإنسان، أو المنظمات اللي بتتكلم عن حقوق الإنسان، وهم بيستخدموها في الدفاع عن التنظيم الإرهابي»، مطالبًا بالتدقيق في أنشطة المنظمات ومصادر تمويلها، وعدم الاكتفاء بالمسميات التي تعمل تحتها.

مراجعة أوجه التمويل والعلاقات بين المؤسسات

وأشار إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يمثل فرصة، من وجهة نظره، لمراجعة أوجه التمويل والعلاقات بين المؤسسات الأوروبية والجهات التي يشتبه في ارتباطها بشبكات الجماعة.

وأكد أن الرقابة على التمويل ينبغي أن تستند إلى معايير واضحة، وأن تشمل معرفة مصادر الأموال والجهات التي تحصل عليها وكيفية استخدامها، مع عدم توجيه اتهامات عامة إلى منظمات أو أفراد دون أدلة.