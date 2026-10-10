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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعكس قوة العلاقات المصرية مع الاقتصادات الكبرى

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أشاد الإعلامي أحمد موسى بأهمية الجولة الخارجية الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، مؤكدًا أنها تعكس مكانة مصر على الساحة الدولية، وتؤكد تطور علاقاتها مع عدد من الدول الآسيوية ذات الثقل الاقتصادي والتكنولوجي.

مجالات الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الجولة اكتسبت أهمية خاصة في ظل ما تتمتع به الدول الثلاث من قدرات اقتصادية متقدمة، إلى جانب ريادتها في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعات الدفاعية.

وقال إن مظاهر الحفاوة التي صاحبت استقبال الرئيس السيسي في ماليزيا وكوريا الجنوبية، ومن بينها استخدام الأغاني المصرية، تعكس مستوى التقدير المتبادل بين مصر وهذه الدول، لافتًا إلى أن العلاقات الدولية لا تقوم فقط على المصالح المشتركة، بل تستند أيضًا إلى الثقة والتفاهم المتبادل.

شبكة العلاقات مع مختلف الدول

وأكد موسى أن التحركات المصرية منذ عام 2014 أسهمت في تعزيز شبكة العلاقات مع مختلف الدول، مشددًا على أن الانفتاح على الاقتصادات الآسيوية الكبرى يمثل فرصة مهمة لتوسيع مجالات التعاون، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات الاستراتيجية بين مصر وشركائها الدوليين.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى السيسي

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