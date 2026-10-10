أحمد موسى: استثمارات كورية بمليارات الدولارات بمصر خلال 4 سنوات.. و38 شركة تبحث فرص التعاون

قال الإعلامي أحمد موسى إن الجولة الآسيوية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات الكورية الجنوبية في مصر، في ظل التحركات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، وجذب المزيد من الشركات الكورية إلى السوق المصرية.

تعزيز الشراكة الاقتصادية

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي عقد لقاءات مع كبرى الشركات الكورية الجنوبية، بمشاركة ممثلي 38 شركة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى وجود توقعات بضخ استثمارات كورية بمليارات الدولارات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

وأضاف أن «هناك تحرك قوي جدًا من كبرى الشركات الكورية إلى مصر»، لافتًا إلى أن الشركات الكورية يمكنها الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تمتلكها مصر، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي وعلاقاتها التجارية مع الدول العربية والقارة الأفريقية والاتحاد الأوروبي.

خطوة مهمة لفتح المجال أمام الشركات الكورية

وأشار موسى إلى أن الاتفاقات التي جرى توقيعها خلال الجولة الرئاسية تمثل خطوة مهمة لفتح المجال أمام الشركات الكورية الجنوبية للتوسع في السوق المصرية، وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وتوطين الإنتاج.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وأكد أن مصر تسعى إلى تعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية للدول المتقدمة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية.

أحمد موسى يشيد بحفاوة استقبال الرئيس السيسي في كوريا الجنوبية وماليزيا

وأشاد الإعلامي أحمد موسى بحفاوة استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كوريا الجنوبية وماليزيا، مؤكدًا أن مظاهر الترحيب والتقدير تعكس قوة العلاقات المصرية مع الدولتين، إلى جانب العلاقات المتميزة التي تربط مصر بإندونيسيا.

وأوضح موسى أن الاستقبال الرسمي الذي حظي به الرئيس السيسي يعكس مستوى التقدير المتبادل، مشيرًا إلى أن مصر تتقدم بالشكر إلى رئيس كوريا الجنوبية، وملك ماليزيا السلطان إبراهيم، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، وكذلك إلى الأشقاء في إندونيسيا، على حفاوة استقبال الرئيس والوفد المرافق له.

وقال أحمد موسى: «إحنا علاقتنا مع العالم كله متميزة جدًا»، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم يحرص على نشر صور تجمعه بالرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية، بما يعكس العلاقات الودية بين الجانبين والاهتمام بتعزيز التواصل والتعاون المشترك.

ولفت إلى تقدير الرئيس السيسي لحفاوة الاستقبال في ماليزيا، موضحًا أن الرئيس أعرب عن محبته وامتنانه للقيادة والشعب الماليزي، وقال: «ماليزيا العزيزة، وفي القلب كل المحبة والامتنان والتقدير لجلالة الملك السلطان إبراهيم ودولة رئيس الوزراء الدكتور أنور إبراهيم والشعب الماليزي الراقي».

توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي

وأكد موسى أن الجولة الرئاسية تمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين مصر والدول الآسيوية.