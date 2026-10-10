غزة وأمن البحر الأحمر ومياه النيل.. أحمد موسى يكشف أبرز الملفات السياسية في جولة السيسي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي لم تقتصر على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بل تضمنت أيضًا ملفات سياسية وإقليمية مهمة، في مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والشرق الأوسط، إلى جانب أمن الملاحة في البحر الأحمر وحقوق مصر المائية.

القضايا الإقليمية والدولية

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع قادة كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا أتاحت فرصة لتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أهمية التشاور مع الدول الصديقة بشأن الحروب والتوترات التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمي وحركة التجارة والملاحة البحرية، خاصة في البحر الأحمر الذي يمثل ممرًا استراتيجيًا للتجارة العالمية.

تعزيز المصالح الوطنية وتوسيع دوائر التعاون

كما لفت موسى إلى أن ملف مياه النيل يظل من القضايا المهمة بالنسبة إلى الدولة المصرية، مؤكدًا أهمية استمرار التحركات الدبلوماسية لتعزيز المصالح الوطنية وتوسيع دوائر التعاون الدولي.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الجولة الرئاسية تعكس تعدد مسارات التحرك المصري في الخارج، من خلال الجمع بين تعزيز الشراكات الاقتصادية وتكثيف التنسيق السياسي، بما يخدم المصالح المصرية ويدعم علاقات القاهرة مع القوى الآسيوية الصاعدة.