أحمد موسى: 381 عضوًا بالبرلمان الأوروبي يدعمون التحرك لمواجهة نفوذ الإخوان

أشاد الإعلامي أحمد موسى بقرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى تشديد الإجراءات لمواجهة نفوذ جماعة الإخوان وشبكاتها، معتبرًا أن التحرك يمثل تطورًا مهمًا في التعامل الأوروبي مع هذا الملف.

التقدير للبرلمان الأوروبي

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن تصويت 381 عضوًا بالبرلمان الأوروبي لصالح القرار يمثل رسالة مهمة، مضيفًا: «إحنا بنشكركم ونحييكم صراحة، كل التقدير للبرلمان الأوروبي إنه بدأ أخيرًا التحرك».

وأوضح موسى أن القرار يفتح الباب أمام تحركات أوروبية أوسع لفحص شبكات الجماعة ومصادر تمويلها وعلاقاتها بالمؤسسات المختلفة، مشيرًا إلى أن أهمية الخطوة لا تتوقف عند صدور القرار، وإنما ترتبط بما ستتخذه الجهات الأوروبية من إجراءات لاحقة.

وتابع: «العالم بدأ يتحرك على الأرض ويرفض وجود تنظيم الإخوان الإرهابي»، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكشف مدى قدرة المؤسسات الأوروبية على تحويل المواقف المعلنة إلى خطوات عملية.

مواصلة التنسيق الدولي وتبادل المعلومات

وأوضح أن القرار يعكس تصاعد الاهتمام الأوروبي بمواجهة نفوذ الجماعة، داعيًا إلى مواصلة التنسيق الدولي وتبادل المعلومات بشأن الأنشطة التي قد تمثل مخالفة للقوانين.