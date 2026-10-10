رئيس قطاع النشاط الرياضي بالمجموعة الأفريقية: 40 ألف مشجع في قمة الأهلي والزمالك

كشف اللواء شريف طلعت، رئيس قطاع النشاط الرياضي بالمجموعة الأفريقية، عن الاستعدادات الخاصة بتأمين وتنظيم مباراة الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن العمل بدأ منذ أكثر من أسبوعين بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف خروج اللقاء بصورة مشرفة.

تحديد المسارات المؤدية إلى المدرجات

وأوضح اللواء شريف طلعت، خلال حديثه ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الاستعدادات تشمل التنسيق مع الجهات الأمنية ومنظومة التأمين الرياضي، إلى جانب تنظيم دخول الجماهير وتحديد المسارات المؤدية إلى المدرجات.

وقال طلعت: «إحنا شغالين على المباراة بقالنا أكثر من أسبوعين مع الجهات المعنية وكل المنظومة في الأمن والتأمين الرياضي»، مضيفًا: «هدفنا راحة الجماهير والالتقاء بين جماهير الفريقين بكل السعة والفرجة ومنتهى السهولة».

وأضاف أن السعة الجماهيرية المقررة تبلغ 20 ألف مشجع لكل فريق، بإجمالي 40 ألف مشجع، موضحًا أن توزيع التذاكر يشمل المدرجات والمقصورات وفقًا للتنظيم المحدد لكل نادٍ.

وذكر أن هناك مسارات وممرات منفصلة جرى تجهيزها لجماهير الأهلي والزمالك، لتسهيل وصول كل مجموعة إلى المدرجات المخصصة لها، وتقليل التكدس عند البوابات.

ضمان انسيابية الحركة داخل الاستاد

وأكد رئيس قطاع النشاط الرياضي بالمجموعة الأفريقية أن الهدف هو توفير أجواء مناسبة للجماهير، مع ضمان انسيابية الحركة داخل الاستاد وخارجه، والتعاون مع الجهات المعنية للتعامل مع أي مستجدات خلال عملية التنظيم.

وشدد على أن نجاح المباراة تنظيميًا لا يعتمد على إجراءات التأمين وحدها، وإنما يتطلب أيضًا التزام الجماهير بالتعليمات والتحلي بالروح الرياضية طوال اللقاء.