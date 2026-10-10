قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: الهجمات على السعودية انتهاك صارخ للقانون الدولي واستهتار بسلامة المدنيين
هل يسمح نموذج 8 بصب الأسقف؟ منال عوض توضح موقف التصالح في مخالفات البناء
اللجنة المصرية لإغاثة غزة: مستشفيات القطاع تحتاج إمدادات طبية عاجلة ومزيدا من الأطباء
اللجنة المصرية لإغاثة غزة: مستشفيات القطاع تحتاج إمدادات طبية عاجلة ومزيد من الأطباء
برشلونة يكتسح خيتافي بثلاثية في الدوري الإسباني
منال عوض تكشف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء أمام مجلس النواب
لميس الحديدي: مصر لا تنسى غزة.. ونوبل للسلام تكرّم قاضية واجهت جرائم الإبادة
مقتل 55 جنديًا من ألوية العمالقة الجنوبية في مواجهات عنيفة مع الحوثيين بباب المندب
مصر للطيران تعلق جميع رحلاتها إلى الرياض لحين استقرار الأوضاع
مبابي وفالفيردي يقودان تشكيل ريال مدريد أمام فياريال بالدوري الإسباني
زراعة مليوني نخلة بالوادي الجديد.. منال عوض تكشف حجم الإنجاز في المشروع الاستثماري
مقتل 55 جنديًا من ألوية العمالقة الجنوبية في مواجهات عنيفة مع الحوثيين بباب المندب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس قطاع النشاط الرياضي بالمجموعة الأفريقية: 40 ألف مشجع في قمة الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد البدوي

كشف اللواء شريف طلعت، رئيس قطاع النشاط الرياضي بالمجموعة الأفريقية، عن الاستعدادات الخاصة بتأمين وتنظيم مباراة الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن العمل بدأ منذ أكثر من أسبوعين بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف خروج اللقاء بصورة مشرفة.

تحديد المسارات المؤدية إلى المدرجات

وأوضح اللواء شريف طلعت، خلال حديثه ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الاستعدادات تشمل التنسيق مع الجهات الأمنية ومنظومة التأمين الرياضي، إلى جانب تنظيم دخول الجماهير وتحديد المسارات المؤدية إلى المدرجات.

وقال طلعت: «إحنا شغالين على المباراة بقالنا أكثر من أسبوعين مع الجهات المعنية وكل المنظومة في الأمن والتأمين الرياضي»، مضيفًا: «هدفنا راحة الجماهير والالتقاء بين جماهير الفريقين بكل السعة والفرجة ومنتهى السهولة».

وأضاف أن السعة الجماهيرية المقررة تبلغ 20 ألف مشجع لكل فريق، بإجمالي 40 ألف مشجع، موضحًا أن توزيع التذاكر يشمل المدرجات والمقصورات وفقًا للتنظيم المحدد لكل نادٍ.

وذكر أن هناك مسارات وممرات منفصلة جرى تجهيزها لجماهير الأهلي والزمالك، لتسهيل وصول كل مجموعة إلى المدرجات المخصصة لها، وتقليل التكدس عند البوابات.

ضمان انسيابية الحركة داخل الاستاد

وأكد رئيس قطاع النشاط الرياضي بالمجموعة الأفريقية أن الهدف هو توفير أجواء مناسبة للجماهير، مع ضمان انسيابية الحركة داخل الاستاد وخارجه، والتعاون مع الجهات المعنية للتعامل مع أي مستجدات خلال عملية التنظيم.

وشدد على أن نجاح المباراة تنظيميًا لا يعتمد على إجراءات التأمين وحدها، وإنما يتطلب أيضًا التزام الجماهير بالتعليمات والتحلي بالروح الرياضية طوال اللقاء.

مباراة الأهلي الأهلي الأهلي والزمالك مباراة الأهلي والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 هذا الموعد

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

صواريخ إيران

بلومبيرج : دولة كبرى تزوّد إيران بالصواريخ لمواجهة ترامب

حسن المستكاوي وحفيده

شاهد أول ظهور لـ حسن المستكاوي بعد وعكته الصحية الأخيرة رفقة حفيده

الجيش المصري في القرآن

هل ذكر الجيش المصري في القرآن؟.. أكثر من 100 مرة مباشرة وغير مباشرة

انقطاع الكهرباء في الكويت

انقطاع الكهرباء في الكويت.. 5 مغذيات بمحطة السالمية خارج الخدمة

ترشيحاتنا

ايكار 03T موديل 2026

سعر ومواصفات ايكار 03T موديل 2026 في السوق السعودية

فولكس فاجن ID. Tiguan

فولكس فاجن تكشف عن ID. تيجوان الكهربائية.. بديلة ID.4

هوندا سيفيك

هوندا سيفيك الهجينة 2027 بفتيس وهمي

بالصور

أتليتيكو مدريد ينجو من فخ ألافيس بصعوبة

أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد

الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة يوميًا كفيلة بإصابتك بأمراض خطيرة.. أبرزها السرطان والسكري

الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة

حقيقة صادمة عن الباذنجان واحتوائه على الحديد.. لماذا يتحول لونه إلى الأسود بعد التقطيع؟

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

باللون الأخضر.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صباحية

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد