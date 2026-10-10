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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: لا نربط حظوظ الأهلي أمام الزمالك بمشاركة حسين الشحات

حسين الشحات
حسين الشحات
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي محمد فارس، أن ثقته في أهمية حسين الشحات داخل حسابات الأهلي لا تعني ربط فرص الفريق في الفوز على الزمالك بمشاركة لاعب بعينه، مشددًا على أن الفريق يمتلك العديد من العناصر القادرة على حسم المباراة، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الأهلي

واستعرض فارس توقعاته السابقة بشأن حسين الشحات، بداية من مطالبته بتغيير قناعات عموتة بشأن اللاعب، وتوقعه لما سيقوله المدير الفني حال سؤاله عنه في المؤتمر الصحفي، وصولًا إلى توقعه تسجيل حسين هدفًا بعد حصوله على دقائق لعب أكبر أمام أبو قير، وهو ما تحقق بالفعل، قبل أن يتوقع عبر برنامج «القهوة مع فايق» فوز الأهلي على الزمالك بهدف دون رد عن طريق الشحات.

وأوضح أن مشاركة حسين الشحات في المباريات الأساسية لا ينبغي أن ترتبط فقط بالجانب البدني ومعدلات الجري في التدريبات، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم ربط حظوظ الأهلي بلاعب واحد، مشيرًا إلى قدرة أشرف بن شرقي، الذي ساهم في الأهداف الثلاثة خلال آخر فوز للأهلي على الزمالك، وحسين الشحات، وأحمد سيد زيزو، على صناعة الفارق، مؤكدًا ثقته في جميع لاعبي الأهلي وقدرتهم على تحقيق الفوز، بصرف النظر عن هوية من سيبدأ المباراة أو يسجل هدف الانتصار.

حسين الشحات الاهلي الزمالك منتخب مصر محمد فارس

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