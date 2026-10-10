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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اعلامي: معتمد جمال يدرس مفاجأة الأهلي برأسي حربة في القمة

معتمد جمال
معتمد جمال
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن آخر استعدادات الزمالك لمواجهة الأهلي في مباراة القمة، مؤكدًا اكتمال صفوف الفريق بعد انتظام الثلاثي عدي الدباغ وشيكو بانزا وآدم كايد في المعسكر.

الزمالك

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج «ستاد مصر»، المذاع على قناة Modern MTI، إن معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، حسم ملامح التشكيل الأساسي، لكنه يدرس مفاجأة الأهلي بالاعتماد على رأسي حربة منذ بداية المباراة.

وأضاف أن الجهاز الفني يفكر في تطبيق طريقة 4-4-2، مع الدفع بأربعة لاعبين في خط الوسط بهدف فرض السيطرة على منطقة المناورات، والاعتماد على حسام أشرف وعدي الدباغ في خط الهجوم.

وأشار زيدان إلى أن الزمالك يخوض مرانه الأخير من أجل الاطمئنان على الحالة البدنية والفنية للاعبين، وعلى رأسهم الأنجولي شيكو بانزا، جناح الفريق الأيسر، الذي انضم مؤخرًا إلى التدريبات.

واختتم بأن الحالة المعنوية للاعبي الزمالك مرتفعة قبل القمة، خاصة بعد رصد ممدوح عباس، الرئيس الشرفي للنادي، مكافآت مالية ضخمة للاعبين حال تحقيق الفوز على الأهلي.

معتمد جمال الاهلي الزمالك منتخب مصر

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