برشلونة يضع مشاركة حمزة عبد الكريم في أمم أفريقيا على المحك.. ما السبب؟

باتت مشاركة المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة الإسباني، مع منتخب مصر للشباب في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، المقررة في غانا خلال فبراير 2027، محل شك، في ظل تعارض محتمل بين التزامات النادي الكتالوني واستحقاقات المنتخب الوطني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة لا ينوي السماح للاعب بالانضمام إلى منتخب مصر خلال البطولة القارية، في ظل رغبته في الحفاظ على استمراره مع الفريق ومواصلة برنامج تطويره، بما يساعده على تعزيز فرصه في الظهور مع الفريق الأول.

وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه حمزة عبد الكريم إلى تثبيت أقدامه داخل النادي الكتالوني، بعدما انضم إلى برشلونة مطلع عام 2026، ونجح في لفت الأنظار خلال مشاركاته مع فريق الشباب، قبل أن يحصل على فرصة الظهور الرسمي مع الفريق الأول أمام رايو فايكانو في أغسطس الماضي.

من جانبه، تحدث أحمد رؤوف، مدرب منتخب مصر للشباب، عن فرص مشاركة المهاجم الواعد في الاستحقاقات المقبلة، مؤكدًا أن ظهوره في كأس أمم أفريقيا 2027 يبدو مستبعدًا، مع تمسك الجهاز الفني بأمل الاستفادة من خدماته في كأس العالم للشباب.

وقال رؤوف في تصريحات لبرنامج "هنا القاهرة" عبر قناة "أون سبورت": "مشاركة حمزة عبد الكريم في كأس أمم أفريقيا 2027 مستبعدة، لكن نتطلع لمشاركته في كأس العالم للشباب".

وكان منتخب مصر للشباب قد حجز مقعده في البطولة القارية، بعدما توج ببطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا، عقب الفوز على الجزائر بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة.

وتبقى مشاركة حمزة عبد الكريم في كأس أمم أفريقيا مرهونة بالتطورات المقبلة والتنسيق بين النادي والمنتخب، بينما يأمل الجهاز الفني للفراعنة في الاستعانة باللاعب خلال كأس العالم للشباب، حال إتاحة الفرصة أمامه للمشاركة.