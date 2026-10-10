موكوينا: الدورى المصري يتميز بالتحولات الهجومية والدفاعية وبيراميدز يمتلك أفضل اللاعبين

أكد الجنوب إفريقي رولان موكوينا المدير الفني لفريق بيراميدز أن الدوري المصري من أفضل الدوريات فى القارة السمراء.

وحضر المؤتمر الصحفي الجنوب إفريقي رولان موكوينا وهاني سعيد المدير الرياضي وأحمد الشناوي حارس المرمى والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي للنادي.

وقال موكوينا عبر المؤتمر الصحفي: اعتقد أن التقدير يجب أن يكون الاول للنادي وهى ميزة أن تكون مدرب بيراميدز.

تابع موكوينا: احنا فريق مصنف على أساس فريق كبير والضغط علينا كان نتاج العمل الذي جاء بناء على جهد مسؤولي الضغط وأقول للاعبين أن الضغط له ميزة.

أضاف: احنا عندنا اسكواد جيد وإيمان بالمجهود المبذول وبكرر لدينا مجموعة من أفضل اللاعبين فى القارة السمراء.

وواصل: دورنا كجهاز فنى نساعد اللاعبين وتوقعاتي للدورى أنه جيد والدورى المصري مميز فى التحولات الهجومية والدفاعية.