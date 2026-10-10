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محمد صلاح يقود هجوم طرابزون سبور أمام سامسون في الدوري التركي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يقود هجوم طرابزون سبور أمام سامسون في الدوري التركي

تشكيل طرابزون سبور
تشكيل طرابزون سبور
إسراء أشرف

أعلن الألماني توماس ريس، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة سامسون سبور، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي الممتاز للموسم الحالي 2026-2027، والتي تشهد قيادة النجم المصري محمد صلاح لخط الهجوم.

ويخوض طرابزون سبور المواجهة بطموح مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد النقاط الثلاث، من أجل تحسين موقعه في جدول ترتيب المسابقة، بينما يأمل سامسون سبور في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تجاوز سلسلة النتائج السلبية واستعادة الثقة.

تشكيل طرابزون سبور أمام سامسون سبور

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: وينجر بينا، تشيبويكي نوايو، مصطفى إسكيهيلاتش، ستيفان سافيتش.

خط الوسط: ميليح كاباسكال، فابينيو، فرانكلينو ديجو.

خط الهجوم: محمد صلاح، إيرنست موشي، أرال سيمسير.

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