أحمد جلال يطرح تساؤلًا بشأن تصريحات عموتة قبل مواجهة القمة: هل مهمة الفوز على الزمالك سهلة؟

أثار الإعلامي أحمد جلال الجدل بشأن تصريحات عموتة، بعدما نقل عنه قوله: «حان الوقت لأحقق حلمي بقيادة الأهلي للفوز على الزمالك.. هل ترى المهمة سهلة؟».

وتأتي هذه التصريحات في ظل ترقب جماهير الأهلي والزمالك لمواجهة القمة المرتقبة، التي تحظى باهتمام واسع من الجماهير، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحسم المواجهة لصالحه



موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء غد الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين وأبرز أحداث المواجهة.