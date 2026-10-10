محمد الشناوي يقود جلسات تحفيزية في الأهلي قبل مباراة القمة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن قيادة محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم، جلسات تحفيزية مع زملائه اللاعبين، قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، المقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

محمد الشناوي يقود جلسات تحفيزية في الأهلي قبل القمة

وأكد المصدر أن الشناوي حرص على مطالبة لاعبي الأهلي بضرورة التعامل مع مباراة القمة بأقصى درجات التركيز والحذر، وعدم الاستهانة بالمنافس، مشددًا على أهمية تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل أهمية المواجهة بالنسبة للفريق وجماهيره.

وأوضح المصدر أن قائد الأهلي تحدث مع زملائه بشأن ضرورة استغلال المباراة لتقديم أداء قوي يعكس شخصية الفريق، خاصة أن مواجهات القمة تمثل دائمًا فرصة أمام اللاعبين للتألق وكتابة أسمائهم في ذاكرة الجماهير، في ظل ما تشهده هذه المباريات من ضغوط كبيرة واهتمام جماهيري وإعلامي واسع.

وأضاف أن الشناوي شدد على أن الأهلي يحتاج إلى تحقيق الفوز في مواجهة الزمالك من أجل استعادة الثقة وإظهار قوته الحقيقية، إلى جانب مصالحة الجماهير الحمراء، بعد الأداء المتواضع الذي قدمه الفريق خلال مبارياته الخمس الماضية في بطولة الدوري الممتاز.

وأشار المصدر إلى أن قائد الفريق يسعى إلى رفع الروح المعنوية لزملائه، وتحفيزهم على القتال داخل الملعب حتى صافرة النهاية، مع ضرورة تجنب الأخطاء والتركيز طوال أحداث اللقاء، من أجل الخروج بالنتيجة التي تلبي طموحات جماهير الأهلي.

ويأمل الأهلي في استغلال مواجهة القمة أمام الزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات وتقديم أداء مقنع، في مباراة تمثل اختبارًا مهمًا للاعبين والجهاز الفني، في ظل تطلعات الجماهير إلى ظهور الفريق بصورة مختلفة وتحقيق فوز يعيد الهدوء والثقة إلى صفوف القلعة الحمراء.