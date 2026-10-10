الاستعدادات النهائية لبدء مؤتمر بيراميدز

تجري الاستعدادات على قدم وساق لبدء مؤتمر نادي بيراميدز وتقديم الراعي الجديد.

يعقد نادي بيراميدز مؤتمره الصحفي المعتاد للمدير الفني رولاني موكوينا، اليوم السبت، بحضور عدد من نجوم الفريق ورئيس الجهاز الطبي، للحديث عن استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة، وموقف اللاعبين من المنافسة على لقب الدوري، إلى جانب الاستعداد للمواجهة الأفريقية المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي، يقدم نادي بيراميدز أحد الرعاة الجدد للنادي، بحضور ممدوح عيد رئيس النادي، وهاني سعيد المدير الرياضي، وعمر مدحت المدير التجاري.