ضخ 50 مليون يورو لتمويل الصفقات الجديدة في نادي ميلان الإيطالي

ضخ جيري كاردينالي، مالك نادي ميلان الإيطالي، 50 مليون يورو لتلبية احتياجات النادي المالية وتمويل التعاقدات المستقبلية.

وذكرت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن كاردينالي يستعد لضخ استثمار رأسمالي جديد خلال الأسابيع المقبلة، في ظل تسجيل ميلان خسائر بقيمة 24 مليون يورو خلال السنة المالية 2025-2026.

وأضافت أن الهدف من هذه الخطوة لا يتمثل في إعادة تكوين حقوق الملكية للمساهمين، بل يتركز بالأساس على دعم الاستثمارات المستقبلية، ولا سيما في سوق الانتقالات والتعاقد مع لاعبين جدد.

ويستهدف ميلان للتعاقد مع لاعبين من الطراز الرفيع، مثل إندريك، مهاجم ريال مدريد، وجونزالو إيناسيو، مدافع سبورتينج لشبونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، رغم إنفاق النادي 160 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وفي الوقت ذاته، يعمل مسئولو «الروسونيري» على تمديد عقود ثلاثة لاعبين، هم الأمريكي كريستيان بوليسيتش، والصربي ستراهينيا بافلوفيتش، والفرنسي أدريان رابيو، في إطار جهود النادي للحفاظ على ركائزه الأساسية وتعزيز استقراره خلال الفترة المقبلة.