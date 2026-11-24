أوجب قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب على حائزي الحيوانات الخطرة الالتزام بمجموعة من الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى حماية المواطنين وضمان سلامة المجتمع.

فنصت المادة (4) على ضرورة اتخاذ حائز الحيوان الخطر جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع هروبه، وفقًا لما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص.

توفير الرعاية البيطرية اللازمة للحيوان

كما ألزمت المادة (5) الحائز بتوفير الرعاية البيطرية اللازمة للحيوان، وعلى الأخص تحصينه ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص، مع الاحتفاظ بسجلات تتضمن تاريخه الطبي، فضلًا عن توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة، والحرص على تقديم الغذاء المناسب له بكميات كافية.

وشددت المادة (6) على ضرورة إخطار السلطة المختصة فورًا في حالات إصابة الحيوان بأحد الأمراض المعدية أو الاشتباه فيها، أو تسببه في إصابة شخص أو وفاته، وكذلك في حالات نفوقه أو هروبه، أو الرغبة في نقل حيازته أو التخلي عنه أو العجز عن رعايته.

كما أوجبت المادة (7) الإخطار بولادة الحيوانات الخطرة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام، إلكترونيًا أو ورقيًا، على أن تصدر السلطة المختصة شهادة خاصة بالحيوان المولود، وتُعد هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة متى توافرت الشروط القانونية.