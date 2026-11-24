أكد النائب إسلام الفيشاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة قدمت تطمينات خلال مناقشات دراسة الذكاء الاصطناعي بشأن المخاوف المرتبطة باستخدام هذه التقنيات في الملفات المالية والضريبية، مشيرا إلى أن الوزراء المعنيين ناقشوا بشكل واضح مخاطر التقديرات الجزافية، ودقة البيانات، والحفاظ على سرية حسابات الممولين والعملاء في البنوك.

وأوضح الفيشاوي أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت واقعا لا يمكن تجاهله، وأن التحدي الحقيقي يتمثل في التعامل معها بأكفأ صورة ممكنة، بما يحقق الاستفادة منها في تحسين جودة حياة المواطنين، وليس مجرد مواكبة التطور التكنولوجي.

وأشار إلى أن مناقشة توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة والاقتصاد تمثل بداية مهمة، خاصة أن هذا المجال يتيح فرصا لتقليل نفقات الدولة وزيادة إيراداتها، كما أن الحكومة ستكون أكثر قدرة على حوكمته وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية، قبل التوسع في تطبيقاته بقطاعات أخرى، مثل التعليم والصحة والزراعة والصناعة.

وفيما يتعلق بالمخاوف التي أثارها عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الملفات الضريبية والمالية، أوضح النائب إسلام الفيشاوي أن وزير المالية تحدث خلال المناقشات عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة بالفعل، والتطبيقات المستخدمة، ودور الشركات المصرية في إدارة هذه المنظومة.

وأضاف أن من أبرز محاور الدراسة التوصية بإعداد إطار تشريعي ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، مع الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، وفي مقدمتها تجربة الاتحاد الأوروبي، وما يتضمنه الإطار التشريعي الأوروبي من تقييم للمخاطر المحتملة وآليات التعامل معها.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة أن تتسم التشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي بالمرونة والقدرة على مواكبة التطورات المتسارعة، حتى لا تصبح القوانين عاجزة عن التعامل مع المستجدات التكنولوجية، موضحا أن سرعة التطور في هذا المجال تفرض مراجعة الأطر التشريعية وتحديثها بصورة مستمرة.

وقال الفيشاوي إن القانون في أحد تعريفاته هو «إعلان مؤقت عن حقوق دائمة التجدد»، مؤكدا أن صياغة أي إطار تشريعي للذكاء الاصطناعي يجب أن تضع في اعتبارها سرعة التغيرات المتلاحقة، وأن تستوعب المخاطر التي كشفت عنها تجارب دول وشركات مختلفة في إساءة استخدام هذه التقنيات.

وأكد النائب أن المناقشات مع الوزراء المعنيين، ومن بينهم وزراء الصناعة والاستثمار والاتصالات والمالية، تناولت المخاطر والتخوفات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أهمية نقل التطمينات الحكومية إلى المواطنين وتعزيز وعيهم بما يدور من مناقشات داخل مجلس الشيوخ بشأن هذا الملف.

تحقيق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

واختتم الفيشاوي بالتأكيد على أن الهدف هو تحقيق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي مع وضع الضوابط اللازمة لحماية المواطنين وحقوقهم وبياناتهم، بما يضمن أن يكون التطور التكنولوجي أداة لتحسين حياتهم وتعزيز كفاءة الخدمات، وليس مصدرا لمخاوف جديد.