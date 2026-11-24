أكد محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن دراسة «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر» تطرح رؤية مهمة لمستقبل الإدارة الاقتصادية بالدولة، وتفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من التطور التكنولوجي في دعم خطط التنمية، وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ المخصصة لمناقشة دراسة برلمانية مقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة حول دور الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد.

وأوضح أبو النصر، أن التحول نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد يمثل أحد المتطلبات الرئيسية لمواكبة المتغيرات العالمية، خاصة في ظل اعتماد الاقتصادات الكبرى على تحليل البيانات والنماذج التنبؤية في صياغة السياسات الاقتصادية وتقييم نتائجها، لافتًا إلى أن امتلاك الدولة أدوات أكثر تطورًا لتحليل المؤشرات الاقتصادية يمنحها قدرة أكبر على استباق التحديات والتعامل معها بكفاءة.

تطوير آليات متابعة الإنفاق العام

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن من أبرز المكاسب التي يمكن أن تحققها هذه الدراسة تحسين إدارة الموارد المالية للدولة، من خلال تطوير آليات متابعة الإنفاق العام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات، وتحليل مخاطر الدين العام، ودعم القرارات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقليل الهدر وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الحكومية.

وأضاف أبو النصر، أن الأهمية الاقتصادية للدراسة لا تتوقف عند حدود تطوير الأداء الحكومي، وإنما تمتد إلى تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال، حيث تتيح تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحليل الفرص الاستثمارية، وتقييم المخاطر، ورصد اتجاهات الأسواق، وتوفير بيانات ومؤشرات تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر دقة، وهو ما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.

وشدد أبو النصر على أن تطبيق النموذج المقترح للحوكمة الاقتصادية الذكية من شأنه إحداث نقلة في آليات التنسيق بين الجهات والمؤسسات المعنية بالملف الاقتصادي، من خلال تعزيز تكامل قواعد البيانات وتطوير منصات التحليل والتنبؤ، بما يضمن بناء رؤية أكثر شمولًا للمتغيرات الاقتصادية، ويساعد على توجيه السياسات والاستثمارات وفقًا للاحتياجات والأولويات الفعلية.

وأشار أبو النصر إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح التحول الرقمي، من خلال إعداد الكوادر المتخصصة وتطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الحكومية، بالتوازي مع توفير البنية التكنولوجية اللازمة، ووضع ضوابط تشريعية وتنظيمية تضمن حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني.

واختتم النائب محمد أبو النصر بالتأكيد على أن الدراسة تمثل فرصة مهمة للانتقال بالإدارة الاقتصادية في مصر إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد على المعرفة والتحليل العلمي والتخطيط الاستباقي، مشيرًا إلى أن حسن توظيف الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في رفع كفاءة الأداء الاقتصادي، وتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .