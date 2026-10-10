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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا للقاء القمة أمام الأهلي

الزمالك
الزمالك
حسام الحارتي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، استعدادًا لخوض مباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.


وحرص الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل لقاء القمة المرتقب، وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت قيادة البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال ، وتضمنت تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.
و ركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات خططية في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.
وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية، لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.
ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء الأهلي غدًا الأحد على ستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي الزمالك ملعب نادي النادي العاصمة الجديدة

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