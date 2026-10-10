قبل قمة الأهلي والزمالك.. تحذير للجماهير من الشماريخ والألعاب النارية

حذر اللواء شريف طلعت، رئيس قطاع النشاط الرياضي بالمجموعة الأفريقية، جماهير الأهلي والزمالك من اصطحاب الأدوات المحظورة إلى الاستاد خلال مباراة القمة، مؤكدًا أن إجراءات التفتيش تستهدف الحفاظ على سلامة الجماهير واللاعبين والحكام.

الشماريخ والألعاب النارية

وأوضح طلعت، خلال حديثه ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الشماريخ والألعاب النارية من بين الممنوعات التي لن يُسمح بدخولها إلى المدرجات، إلى جانب الأدوات التي قد تتسبب في إصابات أو مشكلات داخل الملعب.

وقال: «الناس كلها عارفة الحاجات الممنوعة، الشماريخ والألعاب النارية والحاجات دي بنحظرها على البوابات أثناء التفتيش»، مشيرًا إلى أن استخدام هذه الأدوات قد يؤدي إلى مشكلات تؤثر على سير المباراة وسلامة الموجودين.

الزجاجات الزجاجية والعلب المعدنية

وأضاف أن الزجاجات الزجاجية والعلب المعدنية من الأدوات التي لا يُسمح بدخولها، وفقًا للتعليمات المنظمة، داعيًا الجماهير إلى الالتزام بالمسموح به وعدم محاولة إدخال أي أدوات مخالفة.

الاستمتاع بالمباراة وتشجيع فرقهم

وأكد رئيس قطاع النشاط الرياضي بالمجموعة الأفريقية أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق على المشجعين، وإنما توفير بيئة آمنة تتيح لهم الاستمتاع بالمباراة وتشجيع فرقهم دون تعريض الآخرين للخطر.

تسهيل إجراءات الدخول

وشدد على أن تعاون الجماهير مع أفراد التنظيم والتأمين يسهم في تسهيل إجراءات الدخول، ويجنب المشجعين التأخير أو منعهم من دخول الاستاد بسبب حيازة أدوات محظورة.