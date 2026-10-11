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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في الدوري المصري

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشفت التدريبات الختامية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن ملامح التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة غريمه التقليدي الأهلي، في المباراة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تحظى باهتمام جماهيري كبير.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام الأهلي، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ملعب القاهرة، في لقاء يسعى خلاله الفريقان إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك والأهلي اليوم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة القمة، التي تمثل محطة مهمة في مشوار الفريقين خلال الموسم الحالي.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعدما قدم نتائج إيجابية خلال الجولات الماضية، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث بالرصيد نفسه، ما يزيد من أهمية المواجهة في ظل تقارب موقف الفريقين بجدول المسابقة.

معتمد جمال يحدد ملامح الهجوم أمام الأهلي

وينوي معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، الاعتماد على قوة هجومية واضحة خلال مواجهة الأهلي، من خلال الدفع بثلاثي في الخط الأمامي، يضم شيكو بانزا وحسام أشرف، إلى جانب عدي الدباغ أو أحمد شريف، وفقًا للملامح التي كشفت عنها التدريبات الختامية للفريق الأبيض.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك في استغلال القدرات الهجومية للاعبين، من أجل تهديد مرمى الأهلي وتسجيل الأهداف، مع الحفاظ على التوازن بين الخطوط، لتجنب استقبال أهداف خلال اللقاء المرتقب.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد إسماعيل، محمود الونش، محمود بنتايج، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا، حسام أشرف، عدي الدباغ أو أحمد شريف.

ويسعى الزمالك إلى حسم مواجهة القمة لصالحه، من أجل تعزيز فرصه في المنافسة على صدارة الدوري، بينما يطمح الأهلي إلى تحقيق الانتصار والتقدم في جدول الترتيب، في مباراة ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين

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