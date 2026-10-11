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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معلقي مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
رباب الهواري

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية، مساء اليوم الأحد، إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، نظرًا للمنافسة التاريخية بين قطبي الكرة المصرية.

ويبحث عشاق الفريقين عن موعد المباراة والقنوات الناقلة، إلى جانب أسماء المعلقين الذين سيتولون وصف أحداث القمة المنتظرة، التي يسعى خلالها كل فريق إلى تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالمسابقة المحلية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والزمالك، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين، التي تنتظر واحدة من أبرز مباريات الموسم.

ويدخل الفريقان المواجهة بطموحات متقاربة، في ظل المنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدوري المصري، ورغبة كل منهما في فرض سيطرته على القمة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام غريمه التقليدي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم

يمكن للجماهير متابعة مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل لمنافسات البطولة المحلية.

وتُذاع أحداث المباراة عبر قناتي أون سبورت 1 وأون سبورت ماكس، لتوفير أكثر من خيار للمشاهدين لمتابعة تفاصيل المواجهة المرتقبة.

معلقو مباراة الأهلي والزمالك اليوم

أعلنت القنوات الناقلة أسماء المعلقين المقرر أن يتولوا التعليق على أحداث مباراة القمة، إذ تتوزع المهمة بين أربعة معلقين عبر القناتين.

وجاءت أسماء المعلقين على النحو التالي:

* قناة أون سبورت 1: أيمن الكاشف عبر الصوتية الأولى، ومحمد الشاذلي عبر الصوتية الثانية.
* قناة أون سبورت ماكس: بلال علام عبر الصوتية الأولى، ومؤمن حسن عبر الصوتية الثانية.

موقف الأهلي والزمالك في جدول ترتيب الدوري

يدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعدما خاض خمس مباريات، حقق الفوز في أربع مواجهات وتعادل في مباراة واحدة.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 13 نقطة أيضًا، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا خلال أول خمس جولات من المسابقة.

وتمنح هذه الأرقام المواجهة أهمية إضافية، إذ يتطلع كل فريق إلى حسم القمة لصالحه، وتعزيز موقفه في سباق المنافسة على صدارة الدوري المصري الممتاز

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