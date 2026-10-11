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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. منتخب مصر للكرة الشاطئية يواجه أنجولا في ذهاب تصفيات أمم أفريقيا

منتخب الشاطئية
منتخب الشاطئية
محمد سمير

يبدأ منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بمواجهة منتخب أنجولا اليوم الأحد، في مباراة الذهاب التي تقام خارج الديار، وسط تطلعات لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في الإسكندرية.

وتستضيف السنغال نهائيات كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، التي تمثل بدورها محطة مؤهلة إلى بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في البرازيل العام المقبل.

ويطمح المنتخب الوطني إلى الخروج بنتيجة تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب، المقرر إقامتها يوم الأحد 18 أكتوبر الجاري على استاد الإسكندرية، حيث يسعى الفراعنة لحسم بطاقة التأهل إلى النهائيات القارية.

قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية

واختار أحمد عبد الرازق، المدير الفني لمنتخب مصر، 14 لاعبًا لخوض مواجهتي أنجولا، وهم: عبد العزيز صباح، محمد السيد، مصطفى أحمد، مصطفى صاصا، هيثم محمد عاطف، حسان محمد حسان، عبد الرحمن حسن الشافعي، أحمد الشحات، كريم سيد، محمد عبد النبي، أحمد حسن، إسماعيل بهجت، حسام باولو، وعبد الرحمن ريحة.

ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب كلًا من أحمد عبد الرازق مديرًا فنيًا، ومصطفى سمير مدربًا، وياسر عبد الخالق مدربًا لحراس المرمى، وعادل محفوظ مديرًا إداريًا وقائمًا بأعمال رئيس البعثة، وراجح الممدوح منسقًا إعلاميًا، والدكتور محمد أكمل طبيبًا للمنتخب، وعباس حسنين أخصائيًا للعلاج الطبيعي والتدليك، وإسلام شاكر مسؤولًا عن المهمات.

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