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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرنسا واليابان تتوجان بذهبيتي الفرق المختلطة في كأس العالم للرماية بمصر

الرماية
الرماية
محمد سمير

فرضت فرنسا واليابان حضورهما على منصات التتويج في منافسات الفرق المختلطة للكبار ببطولة كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026، بعدما تصدرتا نهائي مسدس ضغط الهواء وبندقية ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار، في المنافسات المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، بمشاركة 51 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت منافسات اليوم مواجهات قوية بين نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الرماية الدوليين، في إطار البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للرماية (ISSF)، وسط منافسة متصاعدة على المراكز الأولى في مختلف التخصصات.


فرنسا تتصدر نهائي مسدس ضغط الهواء المختلط

في منافسات نهائي مسدس ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار للفرق المختلطة – كبار، حصد الفريق الفرنسي المركز الأول، بعدما تصدر الثنائي كاميل جيدجيفسكي وتيو موزكو الترتيب، ليعتلي منصة التتويج في واحدة من أبرز منافسات اليوم.

وجاء الفريق اللاتفي، المكون من أجيت راسمان وإميلز فاسرمانيس، في المركز الثاني، فيما حل الفريق الأوكراني، الذي ضم أولينا كوستيفيتش وبافلو كورستيلوف، في المركز الثالث.

وعكست المنافسة المستوى الفني المرتفع للفرق المشاركة، في مسابقة تتطلب دقة التصويب والتركيز والانسجام بين لاعبي الفريق الواحد، مع اشتداد المنافسة في مراحل النهائي.

اليابان تحصد صدارة نهائي البندقية المختلطة

وفي نهائي بندقية ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار للفرق المختلطة – كبار، نجح الثنائي الياباني ميساكي نوباتا وناوكي هاناكاوا في حصد المركز الأول، ليمنحا اليابان صدارة منافسات البندقية المختلطة.

وجاء الفريق الكرواتي، المكون من أناماريا تورك وميران ماريتش، في المركز الثاني، بينما حل الثنائي الألماني آنا يانسن وماكسيميليان أولبرش في المركز الثالث.

وشهدت المسابقة منافسة قوية بين الفرق المشاركة، التي سعت إلى تحقيق أفضل النتائج في واحدة من أبرز مسابقات الرماية الهوائية، التي تجمع بين مهارات الرجال والسيدات ضمن فريق واحد.

51 دولة تتنافس على منصات التتويج في مصر

وتتواصل منافسات كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026 في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، بمشاركة 51 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية، في حدث دولي يجمع نخبة من أبطال اللعبة ويضم منافسات متنوعة في المسدس والبندقية بمختلف المسافات والتخصصات.

وتشمل أجندة البطولة منافسات المسدس الهوائي والبندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار، ومسدس 25 متراً، وبندقية 50 متراً في ثلاثة أوضاع، إلى جانب منافسات البندقية لمسافة 300 متر، فضلاً عن مسابقات الفرق المختلطة ومراحل التأهيل والنهائيات.

وتواصل مصر استضافة منافسات البطولة حتى 20 أكتوبر الجاري، في إطار جهودها لتعزيز حضورها على خريطة الرماية الدولية واستضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية.

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