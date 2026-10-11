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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في الدوري المصري

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

كشفت التدريبات الختامية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن ملامح التشكيل المتوقع الذي سيعتمد عليه المدير الفني الحسين عموتة، خلال مواجهة الزمالك المرتقبة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في ظل أهمية اللقاء للفريقين في صراع المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام غريمه التقليدي الزمالك، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري كبير، نظرًا للتنافس التاريخي بين الفريقين ورغبة كل منهما في حصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريقان المواجهة بطموحات متقاربة، إذ يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة، وهو الرصيد نفسه الذي يمتلكه الأهلي صاحب المركز الثالث، ما يمنح اللقاء أهمية مضاعفة في سباق المنافسة على المراكز الأولى.

ثلاثي هجومي يقود الأهلي أمام الزمالك

وينوي الحسين عموتة الاعتماد على قوة هجومية واضحة خلال مواجهة القمة، من خلال الدفع بالثلاثي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسفيان بن جديدة في الخط الأمامي، أملًا في استغلال الفرص المتاحة والوصول إلى مرمى الزمالك.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي توازنًا بين الجانبين الدفاعي والهجومي، مع الاعتماد على مروان عطية وإمام عاشور في خط الوسط، لدعم التحركات الهجومية والمساهمة في السيطرة على مجريات اللعب.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسين مرعي، أشرف داري، كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد رضا، إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، سفيان بن جديدة

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