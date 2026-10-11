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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد جلال: نصر إبراهيم رمز من رموز الزمالك.. وارتداء الشارة السوداء حقه

نصر إبراهيم
نصر إبراهيم
علا محمد

أكد خالد جلال، نجم نادي الزمالك السابق، أن الراحل نصر إبراهيم أحد رموز القلعة البيضاء والكرة المصرية، مشددًا على أهمية تكريمه وتقدير ما قدمه للنادي طوال مسيرته.

وقال خالد جلال، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد عبدالجليل، إنه يتقدم بواجب العزاء في وفاة نصر إبراهيم، مؤكدًا أن ارتداء لاعبي الزمالك الشارة السوداء خلال المباراة الأخيرة حق أصيل للراحل، تقديرًا لمسيرته ومكانته داخل النادي.

وأضاف أن خوض مباراة القمة عقب فترة التوقف الدولي قد يؤثر على مستوى الفريقين، في ظل اختلاف ظروف الاستعداد ومدى جاهزية اللاعبين، وهو ما قد ينعكس على الأداء خلال اللقاء.

وأشاد خالد جلال بالمدير الفني معتمد جمال، مؤكدًا أنه يستحق التحية على النتائج التي حققها مع الزمالك خلال الفترة الماضية، في ظل الظروف التي يعمل فيها الفريق.

وأوضح نجم الزمالك السابق أنه كان يتمنى مشاركة بعض عناصر الفريق الأول خلال مواجهة زد في بطولة كأس عاصمة مصر، من أجل الاستفادة من المباراة في تجهيز اللاعبين والحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

واختتم خالد جلال تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يمتلك عناصر مميزة في قائمته، وهو ما يمنح الفريق خيارات متعددة، مع ضرورة استغلال إمكانيات اللاعبين بالشكل الأمثل خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب مواجهة القمة.

خالد جلال نجم نادي الزمالك السابق الزمالك الراحل نصر إبراهيم القلعة البيضاء الكرة المصرية

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