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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
رباب الهواري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الأحد، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في ظل المنافسة على صدارة جدول الترتيب خلال الموسم الحالي.

ويستضيف ملعب المباراة مواجهة القمة بين قطبي الكرة المصرية، وسط ترقب جماهيري كبير، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة على لقب الدوري وتعزيز موقفه في جدول المسابقة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريقان المواجهة بطموحات متقاربة، إذ يسعى الزمالك إلى استغلال بدايته القوية في المسابقة لتحقيق انتصار جديد، بينما يطمح الأهلي إلى حسم القمة لصالحه، ومواصلة نتائجه الإيجابية في مشواره نحو المنافسة على اللقب.

موقف الأهلي والزمالك في جدول ترتيب الدوري

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعدما خاض خمس مباريات، نجح خلالها في تحقيق الفوز بأربع مواجهات، مقابل التعادل في مباراة واحدة، ليقدم بداية قوية في المسابقة.

في المقابل، يأتي الأهلي في المركز الثالث بجدول الترتيب، بعدما جمع 13 نقطة من خمس مباريات، حقق خلالها الفوز في أربع مواجهات وتعادل في لقاء واحد، ليواصل مطاردة الزمالك في صراع المراكز المتقدمة.

وتمنح هذه الأرقام مواجهة القمة أهمية إضافية، في ظل تقارب مستوى الفريقين من حيث النتائج، ورغبة كل منهما في الانفراد بالتفوق على المنافس التقليدي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم

تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناتي «أون سبورت 1» و«أون سبورت ماكس»، الناقلتين لمنافسات الدوري المصري الممتاز، حيث تحظى المواجهة باهتمام إعلامي وجماهيري واسع، باعتبارها واحدة من أبرز مباريات الموسم الكروي المصري.

وتترقب الجماهير صافرة البداية، على أمل مشاهدة مواجهة قوية بين الفريقين، في ظل التاريخ الطويل من المنافسة بين الأهلي والزمالك، وأهمية النقاط الثلاث في سباق الدوري. 

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