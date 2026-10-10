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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد ناجي جدو: مفيش انتماء دلوقتي.. ونتمنى خسارة الأهلي والزمالك

محمد ناجي جدو
محمد ناجي جدو
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف محمد ناجي جدو، نجم الأهلي السابق والمدرب المساعد لفريق بيراميدز، عن موقفه من مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال جدو، خلال تصريحاته ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إنه يركز حاليًا مع فريقه بيراميدز، في ظل الاستعداد لمواجهة سيراميكا، مؤكدًا صعوبة المباراة وأهمية تحقيق النتيجة التي تصب في مصلحة فريقه.

وأضاف: «مفيش انتماء دلوقتي، إحنا دلوقتي مركزين مع فرقتنا، ودايمًا بنبص للنتيجة اللي تخدمنا».

وعندما سأله الإعلامي مهيب عبد الهادي عن النتيجة التي يتمنى حدوثها في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، رد جدو مازحًا: «لو الاثنين يخسروا فيبقى حلو»، في إشارة إلى رغبته في تعثر الفريقين بما يخدم مصالح بيراميدز في سباق المنافسة على لقب الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء غد الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في القمة رقم 133 بين الفريقين.

ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل تقارب موقفهما بجدول ترتيب المسابقة ورغبة كل منهما في تعزيز فرصه بالمنافسة على اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، مع تقديم استوديو تحليلي قبل اللقاء وبعده، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة المصرية، لمناقشة استعدادات الفريقين وتحليل أبرز أحداث المواجهة.

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