عصام عبد الفتاح: واجهنا صعوبة في استقدام حكام لـ مباراة الأهلي والزمالك

أكد عصام عبد الفتاح، خلال تصريحاته لبرنامج «الكابتن»، أن التحكيم يمثل الحلقة الأضعف في كرة القدم بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة لا تقتصر على مصر، بل تمتد إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية.

وقال عصام عبد الفتاح: «التحكيم هو الحلقة الأضعف في كرة القدم بشكل عام، وهذا قدرنا، وبنحاول نعمل اللي علينا»، موضحًا أن هناك دولًا أوروبية كبيرة تعاني من انتقادات واسعة للتحكيم، مستشهدًا بما يحدث في إسبانيا، إلى جانب وجود اختلاف في الثقافة التحكيمية بين الدول الأوروبية والعربية.

عصام عبد الفتاح يكشف كواليس استقدام حكام القمة

وكشف عبد الفتاح عن كواليس محاولات استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، موضحًا أنه تم إرسال طلبات إلى خمس دول أوروبية كبرى، اعتذرت ثلاث منها، وهي إيطاليا وألمانيا وإنجلترا، بينما وافقت دولتان، لكنهما لم ترشحا حكامًا من النخبة.

وأضاف: «البرتغال ردت علينا في وقت متأخر، ولكن الحكم كان ليس من النخبة»، مشيرًا إلى أن المسؤولين بحثوا عن حكام سبق لهم إدارة مباريات في كأس العالم، إلا أن الحكام الأوروبيين اعتذروا عن الحضور.

وأوضح عبد الفتاح أنه تواصل شخصيًا مع أكثر من مسؤول في هذا الشأن، لكن موعد مباراة القمة يوم 11، واقتراب مباريات دوري أبطال أوروبا المقررة يوم 13، صعّبا مهمة استقدام حكام من النخبة إلى القاهرة، ثم سفرهم مجددًا في وقت قصير.

سبب اختيار الحكم السلوفيني لإدارة القمة

وأشار عبد الفتاح إلى أن البحث استمر حتى تم التوصل إلى الحكم السلوفيني، مؤكدًا أن التقليل من مستوى التحكيم في سلوفينيا بسبب جنسية الحكم أمر غير صحيح، وأن الجنسية ليست معيارًا للحكم على كفاءة أي حكم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مستوى الحكم لا يرتبط بجنسيته، مستشهدًا بالحكم السلوفيني الذي أدار نهائي كأس العالم، وكذلك الحكم الصومالي عمر أرتان، الذي وصفه بأنه الأفضل في إفريقيا، مؤكدًا أن الكفاءة والخبرة هما المعيار الأساسي لتقييم الحكام.